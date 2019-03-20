Уровень воды в рязанских реках стал незначительно расти

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-20T16:24:25+03:00

Однако возле Рязани на главной «голубой артерии» региона этот показатель понизился

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Незначительный рост уровня воды на реках региона отмечается сразу в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, в районе села Половское Спасского района вода в Оке повысилась на 17 сантиметров и достигла отметки 185 сантиметров, также незначительно прибыла вода возле Касимова. На Мокше в район Кадома уровень воды повысился на 2 сантиметра.

Одновременно с этим за сутки в черте Рязани в реке Оке уровень воды понизился на 2 сантиметра и составляет 98 сантиметров ниже нулевой отметки гидрологического поста.

ИСТОЧНИК KP.RU