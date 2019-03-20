В одном из районов Рязанской области возобновили рейсы по четырем маршрутам
Пассажиров перевозят автобусы «ГАЗель»
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С 16 марта в Кораблинском районе восстановлено транспортное обслуживание по четырем маршрутам, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
Рейсы открыты по следующим маршрутам:
Кораблино – Ибердский;
Кораблино – Курбатово;
Кораблино – Пустотино;
Кораблино – Семион.
На маршрутах работают автобусы «ГАЗель», вместимостью 18 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU