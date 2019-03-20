2019-03-20T15:57:45+03:00
Общество

В одном из районов Рязанской области возобновили рейсы по четырем маршрутам

Пассажиров перевозят автобусы «ГАЗель»
Александр РАДЫГИН
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С 16 марта в Кораблинском районе восстановлено транспортное обслуживание по четырем маршрутам, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Рейсы открыты по следующим маршрутам:

Кораблино – Ибердский;

Кораблино – Курбатово;

Кораблино – Пустотино;

Кораблино – Семион.

На маршрутах работают автобусы «ГАЗель», вместимостью 18 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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