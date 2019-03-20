2019-03-20T15:58:27+03:00
Общество

На сцене рязанского МКЦ выступит Виктор Королев

Артист приедет в наш город на следующей неделе
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В среду, 27 марта, в Муниципальном культурном центре Рязани выступит Виктор Королев. Певец приедет с программой, объединяющей лучшие произведения, выпавшие на его творческий путь. На концерте прозвучат хиты разных лет: «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Не стану ждать на берегу» и многие другие шлягеры!

– Позитивный посыл творчества Виктора Королева так огромен, что невозможно устоять на месте, ноги сами просятся в пляс. Неотразимое обаяние, колоссальный темперамент, эмоциональность, импульсивность и необыкновенно красивый по выразительности и тембру голос, покоряющий сердца всех поклонников, непременно найдут отклик в сердцах слушателей! – говорится в сообщении организаторов.

За последние годы Виктор Королев был удостоен многих наград и музыкальных премий, в числе которых «Орден за вклад в культуру 2 степени», премии радио «Питер -ФМ», премии «Радио Шансон», но самая главная премия по словам самого артиста – это народная любовь и признание слушателей!

Начало концерта в 19:00. Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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