В Рязани временно закроют переходы через ж/д пути

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-20T15:48:58+03:00

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Региональный минтранс на свой страничке ВКонтакте разместил наглядную информацию о том, что в областном центре с 4 по 10 апреля будет закрыт ряд пешеходных переходов через железнодорожные пути.

Вместо перехода на 201 километре напротив ЦСК можно будет безопасно миновать препятствие по пешеходному переходу на улице Пролетарской , она расположена на «Горбатом мост». Вместо перехода на 202 км (в районе Старообрядческого проезда) ж/д пути можно будет миновать по пешеходной дорожке автомобильного путепровода на улице Есенина. Такая же пешеходная дорожка, но под автомобильным путепроводом по улице Циолковского, станет альтернативой перехода на платформе «203 километр».

ИСТОЧНИК KP.RU