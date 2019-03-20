2019-03-20T15:48:58+03:00
Общество

В Рязани временно закроют переходы через ж/д пути

Пешеходам предлагают альтернативные варианты
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональный минтранс на свой страничке ВКонтакте разместил наглядную информацию о том, что в областном центре с 4 по 10 апреля будет закрыт ряд пешеходных переходов через железнодорожные пути.

Вместо перехода на 201 километре напротив ЦСК можно будет безопасно миновать препятствие по пешеходному переходу на улице Пролетарской , она расположена на «Горбатом мост». Вместо перехода на 202 км (в районе Старообрядческого проезда) ж/д пути можно будет миновать по пешеходной дорожке автомобильного путепровода на улице Есенина. Такая же пешеходная дорожка, но под автомобильным путепроводом по улице Циолковского, станет альтернативой перехода на платформе «203 километр».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанских пенсионеров зовут на чемпионат по компьютерной грамотности
Новый рязанский спортивный комплекс объявил о наборе детей в группы
В Рязанской области расселят 168 аварийных домов
На рязанском татами определят лучших полицейских-дзюдоистов России
Озеро Дикая утка в пойме Оки перестали засыпать строительным мусором
МФЦ с улицы Гагарина в Рязани переехал на новое место
На двух паводкоопасных участках Рязанской области работают противоразмывочные поезда
Уровень воды в рязанских реках стал незначительно расти
На сцене рязанского МКЦ выступит Виктор Королев
В одном из районов Рязанской области возобновили рейсы по четырем маршрутам
Два жилых дома в центре Рязани, попавших под снос, сохранят
На Рязань снова идет снег
Старейшему сотруднику Рязанской почты исполнилось 80 лет
В Рязани закрылась пекарня в центре города
В Рязанской области на месяц запретили движение большегрузов
Суд присяжных вынес обвинительный вердикт двум рязанцам
Один из рязанских райцентров в понедельник останется без воды
Под новую школу в Рязани выделят почти 350 соток земли
За ненадлежащее содержание фасадов в Рязани оштрафовали 97 человек
Стали известны обладатели Кубка Рязани по мини-футболу
В Рязани хотят ликвидировать два места концентрации ДТП
Рязанцев приглашают на концерт Максима Галкина
В Рязани откроют новый медицинский центр
Из-за выезда на встречку на рязанской дороге снова произошло смертельное ДТП (фото)