Два жилых дома в центре Рязани, попавших под снос, сохранят

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-20T15:31:02+03:00

Дом №46 по улице Пожалостина сносить не будут, но когда его приведут в порядок — неизвестно.

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Два дома в центре Рязани, которые ранее попали под снос, сохранят. Соответствующий приказ подписал начальник государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев. Речь идет о домах, расположенных по адресам: улица Пожалостина, 33 и улица Праволыбедская, 46.

Специально созданная комиссия нашла в этих домах признаки культурного наследия «Жилой дом, XIX век».

Напомним, ранее на сайте городской администрации было опубликовано постановление о сносе дома на Праволыбедской до 1 июля 2019 года, на Пожалостина — до 2023 года.

Дом на Пожалостина,46 примечателен разными наличниками.

ИСТОЧНИК KP.RU