Два жилых дома в центре Рязани, попавших под снос, сохранят
Комиссия признала дома на Пожалостина и Праволыбедской объектами культурного наследия
Дом №46 по улице Пожалостина сносить не будут, но когда его приведут в порядок — неизвестно.
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Два дома в центре Рязани, которые ранее попали под снос, сохранят. Соответствующий приказ подписал начальник государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев. Речь идет о домах, расположенных по адресам: улица Пожалостина, 33 и улица Праволыбедская, 46.
Специально созданная комиссия нашла в этих домах признаки культурного наследия «Жилой дом, XIX век».
Напомним, ранее на сайте городской администрации было опубликовано постановление о сносе дома на Праволыбедской до 1 июля 2019 года, на Пожалостина — до 2023 года.
Дом на Пожалостина,46 примечателен разными наличниками.
ИСТОЧНИК KP.RU