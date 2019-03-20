На Рязань снова идет снег
Зима свои позиции сдавать отказывается категорически
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 21 марта.
По информации синоптиков, в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -6...-1°С, днем столбики термометров поднимутся до +1...+6°С.
Вниманию водителей: ночью и утром местами туман, на дорогах – гололедица!
ИСТОЧНИК KP.RU