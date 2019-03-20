Старейшему сотруднику Рязанской почты исполнилось 80 лет

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-20T14:18:59+03:00

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20 марта 80 лет исполняется старейшему сотруднику Рязанской почты – Тамаре Бабиной. Причем старейшему и по возрасту, и по почтовому стажу – по сей день Тамара Сергеевна возглавляет участок сортировки, обработки и обмена письменной корреспонденции.

Впервые на почту она пришла аж 59 лет назад, 3 июля 1960 года устроившись в отделение перевозки на должность подсобного работника. А после сдачи экзаменов стала сортировщиком 3 класса. Работы было много – ежедневно с выемки принимали более 1,5 тонны письменной корреспонденции, а всего обрабатывали до 5 тонн корреспонденции, в предпраздничные дни и того больше.

В 1971 году Тамару Сергеевну назначили начальником участка. Желая совершенствоваться в профессии, она поступила в Московский техникум связи, успешно окончив его спустя 4 года.

Сейчас на участке под ее руководством работают 16 человек, средний возраст которых 30 лет. Сама она стала основателем почтовой династии – электромехаником на почте уже 38 лет работает ее сын.

Трудовая биография Тамары Бабиной – это история страны, история становления и развития почтовой службы, ее настоящее и будущее. В ней она состоялась как специалист и как руководитель. Возраст не мешает ей во всем добиваться успехов: она прекрасно владеет компьютером, освоила новые машины, создала крепкий работоспособный коллектив. За заслуги награждена множественными ведомственными наградами, а в 2010 году ей присвоено звание «Мастер связи».

С юбилеем Тамару Сергеевну поздравили руководители Рязанской почты, от Генерального директора ФГУП «Почта России» она получила знак «За трудовую доблесть», от Рязанской областной Думы и главы администрации Рязани – почетные грамоты и подарки.

– Почта, это моя жизнь, – говорит Тамара Сергеевна. – Оглянувшись на прошлое, я ни сколько не жалею, что пришла сюда работать. Какие планы на будущее? Работать дальше!

ИСТОЧНИК KP.RU