В Рязани закрылась пекарня в центре города

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-20T14:15:49+03:00

Жители жаловались в «Комсомолку» на несоблюдение санитарных норм и правил

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Пекарня «Сочник», располагавшаяся в доме 2/68 по улице Ленина, закрылась 11 марта. Об этом сообщила 20 марта «Комсомольской правде» жительница 5 подъезда Валентина Смирнова. Также женщина поблагодарила за участие в этом деле и оказанную помощь.

Мы писали ранее о том, что магазин-пекарня в угловом доме напротив Театра драмы изрядно испортила жизнь его обитателям. Надо отдать должное руководству фирмы, которое не стало дожидаться крупных штрафных санкций, а закрыло производство.

ИСТОЧНИК KP.RU