В Рязанской области на месяц запретили движение большегрузов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-20T13:20:03+03:00

Речь идет о дорогах регионального и межмуниципального значения

Изменить размер текста: A A

20 марта в газете «Рязанские ведомости» официально опубликован приказ регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, ограничивающий движение транспортных средств.

Ограничение вводится с 1 по 30 апреля для большегрузных автомобилей и распространяется на дороги регионального и межмуниципального значения. Такая мера принимается каждую весну – для сохранения конструктивных элементов дорог.

Предельно допустимая нагрузка на каждую ось автомобиля:

– при одиночной оси – 6 тонн (60 килоньютонов)

– при двухосной оси – 5 тонн (50 килоньютонов)

– при трехосной оси – 4,5 тонн (45 килоньютонов).

Но есть и исключения. Ограничение не распространяется на:

– пассажирские автобусы

– перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений и почты

– перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или других ЧП

– транспортировку техники и материалов для аварийно-восстановительных и ремонтных дорожных работ

– автомобили федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU