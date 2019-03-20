В Рязанской области на месяц запретили движение большегрузов
20 марта в газете «Рязанские ведомости» официально опубликован приказ регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, ограничивающий движение транспортных средств.
Ограничение вводится с 1 по 30 апреля для большегрузных автомобилей и распространяется на дороги регионального и межмуниципального значения. Такая мера принимается каждую весну – для сохранения конструктивных элементов дорог.
Предельно допустимая нагрузка на каждую ось автомобиля:
– при одиночной оси – 6 тонн (60 килоньютонов)
– при двухосной оси – 5 тонн (50 килоньютонов)
– при трехосной оси – 4,5 тонн (45 килоньютонов).
Но есть и исключения. Ограничение не распространяется на:
– пассажирские автобусы
– перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений и почты
– перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или других ЧП
– транспортировку техники и материалов для аварийно-восстановительных и ремонтных дорожных работ
– автомобили федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
ИСТОЧНИК KP.RU