Суд присяжных вынес обвинительный вердикт двум рязанцам

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-20T13:01:08+03:00

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В Рязанском областном суде коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт: без снисхождения в отношении одного подсудимого Г., в отношении другого – обвинительный вердикт со снисхождением. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Первый мужчина обвинялся сразу по трем статьям: разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

На дне рождения Г. решил убить именинника и завладеть его автомобилем. Он попросил своего знакомого помочь ему в этом злодеянии, тот отказался. Тем не менее, поехал вместе с ними якобы к девушкам. Затем Г. в безлюдном месте напал на ничего не подозревающего человека, нанес ему несколько ударов ножом в грудь и руку. От них он и скончался на месте происшествия. После этого соучастники перенесли тело погибшего в багажник, отвезли к лесному массиву и кинули в овраг. Затем они избавились от окровавленной одежды, скрыв следы преступления. Автомобиль подельники спрятали в гараже своего знакомого, позже разобрали его на части и продали, заработав около 90 тысяч рублей.

Буквально через несколько дней Г. совершил разбойное нападение с применением оружия на магазин. Он угрожал продавщице пневматическим пистолетом, требовал отдать деньги и несколько раз выстрелил над ее головой. На крики продавщицы прибежал ее знакомый, в которого гражданин нападавший выстрелил несколько раз и причинил ему телесные повреждения. Но осуществить преступный замысел Г. не удалось, и он скрылся с места преступления.

После обсуждения участниками уголовного процесса последствий вердикта профессиональным судьей будет вынесен приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU