Один из рязанских райцентров в понедельник останется без воды

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-20T12:41:14+03:00

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25 марта поселок Сапожок оставят без водоснабжения, сообщает районная администрация. По данным властей, причина отключения — плановые профилактические работы на водопроводе.

Жителям рабочего поселка придется оставаться без воды с 25 марта 20:00 до 26 марта 12:00.

«Приносим вам извинения из-за предстоящих неудобств», — говорится в сообщении.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем коммунальным проблемам в Сапожке звоните по телефонам:

ООО «УК Сапожок» — (49152) 2-23-12;

МКП «Сапожковское ЖКХ» — 2-23-12;

ООО «УК ЖЭК» — 2-13-00;

диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы — 2-11-07.

ИСТОЧНИК KP.RU