Один из рязанских райцентров в понедельник останется без воды
На системах водоснабжения поселка Сапожок пройдут профилактические работы
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25 марта поселок Сапожок оставят без водоснабжения, сообщает районная администрация. По данным властей, причина отключения — плановые профилактические работы на водопроводе.
Жителям рабочего поселка придется оставаться без воды с 25 марта 20:00 до 26 марта 12:00.
«Приносим вам извинения из-за предстоящих неудобств», — говорится в сообщении.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По всем коммунальным проблемам в Сапожке звоните по телефонам:
ООО «УК Сапожок» — (49152) 2-23-12;
МКП «Сапожковское ЖКХ» — 2-23-12;
ООО «УК ЖЭК» — 2-13-00;
диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы — 2-11-07.
ИСТОЧНИК KP.RU