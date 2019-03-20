Под новую школу в Рязани выделят почти 350 соток земли

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-20T12:38:59+03:00

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20 марта в газете «Рязанские ведомости» официально опубликовано извещение о проведении в городе публичных слушаний. Речь на них пойдет о смене назначения земельного участка, расположенного в 9 и 10 кварталах Канищева – это микрорайон Семчино.

Сейчас территория площадью почти 350 соток относится к зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения. Управление капитального строительства горадминистрации просит разрешить построить здесь школу. Учреждение, согласно заявке, будет рассчитано на 1100 мест.

Напомним, на днях стало известно, где еще в Рязани в ближайшие годы построят школы. Все объекты будут рассчитаны на 1100 учеников.

Публичные слушания по изменению назначения участка в Канищеве пройдут 11 апреля на улице Введенской, д. 107, каб. 219. Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU