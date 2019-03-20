2019-03-20T12:16:07+03:00
Общество

За ненадлежащее содержание фасадов в Рязани оштрафовали 97 человек

В городскую казну от уплаченных штрафов направилось более ста тысяч рублей
Александр РАДЫГИН
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С начала года администрация Рязани привлекла к ответственности и выплате штрафов 97 нарушителей за ненадлежащее содержание фасада здания, сообщает пресс-служба городской управы. Сумма штрафов составила 109 500 рублей.

Отметим, что в соответствии с Правилами благоустройства, владельцы зданий обязаны обеспечить «надлежащее содержание фасадов»: ремонтировать, красить, чистить. Кроме того, необходимо поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц, номерные знаки, вывески и информационные таблички.

Выявленные нарушения должны быть устранены в соответствии с установленными нормами и правилами технической эксплуатации зданий и сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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