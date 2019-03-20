Стали известны обладатели Кубка Рязани по мини-футболу
Как раз первыми на паркет СК «Арена-Атрон» и вышли команды формата 35+. «Атрон» с первых минут игры не оставил шансов на успех «Автоимпорту». Хозяева площадки уверенно победили 8:1 и стали обладателями Кубка Рязани по мини-футболу среди ветеранов. Лучшим игроком в этой категории признан Иарзани Сафоян.
Счет не стал показателем острой борьбы в другом финале. Игроки «Автоимпорта», как и ранее их старшие товарищи, не смогли переиграть соперников. Обладателем Кубка стал «Апельсин», а его игрок Андрей Корольков - лучшим бомбардиром турнира.
Все подробности финалов – на официальном сайте городской администрации Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU