Стали известны обладатели Кубка Рязани по мини-футболу

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-20T11:55:57+03:00

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Как раз первыми на паркет СК «Арена-Атрон» и вышли команды формата 35+. «Атрон» с первых минут игры не оставил шансов на успех «Автоимпорту». Хозяева площадки уверенно победили 8:1 и стали обладателями Кубка Рязани по мини-футболу среди ветеранов. Лучшим игроком в этой категории признан Иарзани Сафоян.

Счет не стал показателем острой борьбы в другом финале. Игроки «Автоимпорта», как и ранее их старшие товарищи, не смогли переиграть соперников. Обладателем Кубка стал «Апельсин», а его игрок Андрей Корольков - лучшим бомбардиром турнира.

Все подробности финалов – на официальном сайте городской администрации Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU