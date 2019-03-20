В Рязани хотят ликвидировать два места концентрации ДТП

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-20T11:30:24+03:00

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Областное правительство опубликовало проект постановления о распределении субсидий по программе «Дорожное хозяйство и транспорт». На различные цели планируется потратить около 420 миллионов рублей.

Самые значительные расходы предусмотрены на строительство или реконструкцию дорог к 16 значимым объектам сельских населенных пунктов – 307 миллионов рублей, из которых свыше 120 миллионов уйдет на строительство подъезда к складу хранения продукции ОАО «Рязаньрыбпром» в Старожиловском районе. Также крупные суммы (свыше 30 миллионов) заложили на подъезды к зерноочистительному комплексу в Спасском районе, мегаферме «Шацк», деревне Фурсово Рыбновского района.

96 миллионов рублей планируется выделить на приведение в порядок дорог местного значения. При этом треть этих средств направят на ремонт улиц Пугачевской и Краснознаменной в городе Сасово.

5 миллионов рублей достанутся Рязани на модернизацию светофорных объектов, а 2,7 миллиона - на их установку в местах концентрации ДТП. В последнем случае речь идет о перекрестке улиц Октябрьской и Пирогова, а также о пешеходном переходе у дома по адресу Зубковой, 19. Кроме того, Рязань, Скопин и Кораблино получат в сумме 5 миллионов на безопасные переходы , главным образом, вблизи детских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU