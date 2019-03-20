Рязанцев приглашают на концерт Максима Галкина

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-20T11:08:12+03:00

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Во вторник, 26 марта, в Рязанской филармонии выступит Максим Галкин. Артист приедет в наш город с новой программой «Один за всех».

– Это будет встреча с целой вереницей хорошо знакомых, а иногда и совершенно неожиданных персонажей, которых без таланта Галкина нам никогда не удалось бы увидеть в одном месте и в одно время. Талант этот проявился еще в детстве. А в шестом классе состоялся и первый творческий вечер Галкина, на котором он устроил целое пародийное представление, объектом которого стали школьные педагоги. Факультет лингвистики, который Галкин закончил после школы, лишним также не стал. При желании, Максим мог бы совершенно спокойно отработать программу не только на русском, но и на английском, чешском, испанском, немецком, французском и даже на церковнославянском языках. Владеет он ими безупречно. Но 26 марта он будет владеть залом. В новой программе не только привычные Билан и Басков, Литвинова и Агузарова, Киркоров и Сердючка. На сцене появятся и Федор Шаляпин, и Александр Вертинский, и Борис Гребенщиков и даже Митхун Чокраборти. Политики и певцы, телеведущие и актеры, мужчины и женщины. И за всем этим блистательный и неповторимый, талантливый и искрометный Максим Галкин — «Один за всех», – говорится в сообщении организаторов.

Начало концерта в 19.00. Подробности и билеты здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU