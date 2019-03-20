В Рязани откроют новый медицинский центр

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-20T14:53:11+03:00

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20 марта официально опубликовано извещение о проведении в Рязани публичных слушаний, посвященных смене назначения одного из земельных участков города. Речь идет о территории на улице Высоковольтной, 48 – напротив автошколы.

Сейчас это зона многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения. Елатомский приборный завод, которому принадлежит здание, расположенное здесь, обратился к городским властям с просьбой разрешить использовать территорию под амбулаторно-поликлиническое учреждение.

Как пояснили «Комсомолке» на самом предприятии, пока в здании идет реконструкция. По ее завершении и при получении всей разрешительной документации здесь откроют медицинский центр, в котором будут поликлиника для сотрудников завода и выставочный центр с продукцией предприятия. Платно услуги врачей смогут получить и другие жители города. Центр планируют открыть уже летом этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU