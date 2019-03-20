Из-за выезда на встречку на рязанской дороге снова произошло смертельное ДТП (фото)

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-20T10:04:41+03:00

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Во вторник, 19 марта, около 14:30 в Шиловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 278 км трассы М5 «Урал».

66-летний москвич на легковушке Opel столкнулся с ехавшим по встречке автомобилем Volkswagen Caravelle. В итоге водитель Opel погиб на месте, его 63-летняя пассажирка – госпитализирована. 40-летний водитель Volkswagen не пострадал.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 получили травмы. В регионе произошло 28 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3484 нарушения ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU