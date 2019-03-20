В Рязани пройдет фестиваль молодежной поэзии «МУZА»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-20T09:41:22+03:00

Его организуют уже в пятый раз

Изменить размер текста: A A

21 и 22 марта в библиотеке имени Горького состоится V Межрегиональный фестиваль молодежной поэзии «МУZА». На фестивале поэты и чтецы в возрасте от 8 до 35 лет будут декламировать авторские стихотворения, классическую и современную поэзию на русском и иностранных языках, стихи Я.П. Полонского, представят инсценировки поэтических произведений на русском и иностранных языках.

Организаторы – библиотека имени Горького и областной Совет молодых библиотекарей при поддержке профильных региональных министерств, областных отделений Российского движения школьников и Российского союза молодежи.

Программа фестиваля:

21 марта. 15:00 – 18:00

Категория 8–17 лет. Номинации:

1. «Авторская поэзия. Дети» – конкурс чтецов, декламирующих авторские стихотворения.

2. «Живое слово. Дети» – конкурс чтецов, декламирующих классическую и современную поэзию на русском языке.

3. «Поэзия без границ. Дети» – конкурс чтецов, декламирующих классическую и современную поэзию на иностранных языках (английский, французский, немецкий).

4. «Сценическая миниатюра. Дети» – конкурс инсценировок поэтических произведений на русском и иностранных языках (английский, французский, немецкий).

22 марта. 18:30 – 21:00

Категория 18–35 лет. Номинации:

1. «Авторская поэзия» – конкурс чтецов, декламирующих авторские стихотворения.

2. «Живое слово» – конкурс чтецов, декламирующих классическую и современную поэзию на русском языке.

3. «Читаем Полонского» – конкурс чтецов, декламирующих стихи Я.П. Полонского.

ИСТОЧНИК KP.RU