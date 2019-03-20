Рязанец разбил стекла двух автомобилей в Ряжске и попал в колонию

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-20T08:52:28+03:00

Стоимость восстановительного ремонта двух машин составил около 18 тысячи рублей

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Жителя Ряжска осудили за умышленное повреждение двух автомобилей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, 9 апреля 2018 года пьяный 20-летний житель Ряжска проходил по одной из улиц города, где рядом с домами стояли припаркованные автомобили. Молодой человек достал сувенирный пистолет и рукояткой разбил задние стекла у Opel Corsa и «Лады Веста».

Стоимость восстановительного ремонта автомобилей составила 8,5 и почти 9 тысяч рублей соответственно.

В суде молодой человек признал себя виновным и чистосердечно рассказал о совершенных преступлениях.

Суд, исследовав материалы дела, учел также рецидив преступлений. Ранее житель Ряжска уже был судим за совершение умышленного преступления.

Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU