Рязанец разбил стекла двух автомобилей в Ряжске и попал в колонию
Жителя Ряжска осудили за умышленное повреждение двух автомобилей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как установил суд, 9 апреля 2018 года пьяный 20-летний житель Ряжска проходил по одной из улиц города, где рядом с домами стояли припаркованные автомобили. Молодой человек достал сувенирный пистолет и рукояткой разбил задние стекла у Opel Corsa и «Лады Веста».
Стоимость восстановительного ремонта автомобилей составила 8,5 и почти 9 тысяч рублей соответственно.
В суде молодой человек признал себя виновным и чистосердечно рассказал о совершенных преступлениях.
Суд, исследовав материалы дела, учел также рецидив преступлений. Ранее житель Ряжска уже был судим за совершение умышленного преступления.
Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU