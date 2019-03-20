Москвич пытается взыскать с рязанца больше 1 млн рублей за поврежденный в ДТП Ford
В Шиловском районном суде назначено разбирательство по иску жителя Москвы к рязанцу о возмещении ущерба, причиненного ДТП, сообщает пресс-служба райсуда.
По данным истца, в июне 2018 года на 265 километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП с участием его машины Ford Kuga и автомобиля «Лада Калина».
Как указал в иске москвич, авария произошла по вине ответчика. В нарушении Правил дорожного движения он выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд. При этом гражданская ответственность ответчика не была застрахована.
В результате дорожного происшествия автомобилю Ford Kuga причинены механические повреждения. Согласно экспертного заключения стоимость ущерба составляет 998 497 рублей.
Заявитель просит взыскать с ответчика возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, расходы по оплате услуг эксперта, телеграфных услуг, штрафстоянки, а также по оплате услуг эвакуатора и юридических услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU