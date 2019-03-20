Москвич пытается взыскать с рязанца больше 1 млн рублей за поврежденный в ДТП Ford

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-20T08:24:05+03:00

Истец хочет отсудить не только стоимость ущерба, но и оплату услуг эксперта, штрафстоянки, эвакуатора и другое

Изменить размер текста: A A

В Шиловском районном суде назначено разбирательство по иску жителя Москвы к рязанцу о возмещении ущерба, причиненного ДТП, сообщает пресс-служба райсуда.

По данным истца, в июне 2018 года на 265 километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП с участием его машины Ford Kuga и автомобиля «Лада Калина».

Как указал в иске москвич, авария произошла по вине ответчика. В нарушении Правил дорожного движения он выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд. При этом гражданская ответственность ответчика не была застрахована.

В результате дорожного происшествия автомобилю Ford Kuga причинены механические повреждения. Согласно экспертного заключения стоимость ущерба составляет 998 497 рублей.

Заявитель просит взыскать с ответчика возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, расходы по оплате услуг эксперта, телеграфных услуг, штрафстоянки, а также по оплате услуг эвакуатора и юридических услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU