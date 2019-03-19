В одной из районных больниц Рязанской области остро не хватает врачей
В Кадомской районной больнице не хватает врачей, сообщает администрация муниципального образования.
«В районе работают 15 врачей, из них десять человек пенсионного возраста и 57 человек средних медицинских работников. В больнице присутствует высокий коэффициент совместительства врачей, это говорит о том, что медицинское учреждение нуждается в молодых кадрах», — говорится в сообщении.
По информации местных властей, больнице требуются врачи различных специализаций и специалисты узкой квалификации. Отмечается, что в медучреждении уже несколько лет работают приезжие медики из города Сасово.
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ИСТОЧНИК KP.RU