В одной из районных больниц Рязанской области остро не хватает врачей

СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-19T18:07:03+03:00

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В Кадомской районной больнице не хватает врачей, сообщает администрация муниципального образования.

«В районе работают 15 врачей, из них десять человек пенсионного возраста и 57 человек средних медицинских работников. В больнице присутствует высокий коэффициент совместительства врачей, это говорит о том, что медицинское учреждение нуждается в молодых кадрах», — говорится в сообщении.

По информации местных властей, больнице требуются врачи различных специализаций и специалисты узкой квалификации. Отмечается, что в медучреждении уже несколько лет работают приезжие медики из города Сасово.

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ИСТОЧНИК KP.RU