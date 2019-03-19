Рязанские власти провели опрос и выяснили, что взятки носят единичный характер
Кого и как опрашивали – не уточняется
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19 марта в региональном правительстве состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Провел его губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении указано, что для выявления проблемных точек в области провели социологическое исследование среди населения.
– Данные опроса свидетельствуют о том, что взятки носят единичный характер. Наибольшее распространение они имеют в сфере здравоохранения, обеспечения безопасности дорожного движения, высшего образования и в ЖКХ. Большинство респондентов отмечают снижение уровня коррупции, – сказал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU