Рязанские власти провели опрос и выяснили, что взятки носят единичный характер

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-19T17:13:33+03:00

Кого и как опрашивали – не уточняется

Изменить размер текста: A A

19 марта в региональном правительстве состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Провел его губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба кабмина.

В сообщении указано, что для выявления проблемных точек в области провели социологическое исследование среди населения.

– Данные опроса свидетельствуют о том, что взятки носят единичный характер. Наибольшее распространение они имеют в сфере здравоохранения, обеспечения безопасности дорожного движения, высшего образования и в ЖКХ. Большинство респондентов отмечают снижение уровня коррупции, – сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU