В Милославском районе трое рязанцев застрелили 20 лисиц и заработали денег
В Рязанской области продолжаются мероприятия по профилактике распространения бешенства среди диких животных
Ветеринарные специалисты приняли убитых животных и оформили все необходимые документы. Фото: администрация Милославского района.
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Трое охотников Милославского района добыли 20 тушек лисиц и сдали их на ветеринарную станцию, сообщает администрация района. Отмечается, что охоту на лисиц организовали, чтобы стабилизировать ситуацию по распространению бешенства среди диких животных и снизить плотность популяции лис.
Ветеринарные специалисты приняли убитых животных и оформили все необходимые документы.
Согласно закону «О денежном вознаграждении за добычу лисицы на территории Рязанской области», охотникам за каждую добытую лисицу полагается вознаграждение в размере 250 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU