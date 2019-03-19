В Милославском районе трое рязанцев застрелили 20 лисиц и заработали денег

СЕГОДНЯ 16:43 2019-03-19T16:43:47+03:00

Ветеринарные специалисты приняли убитых животных и оформили все необходимые документы. Фото: администрация Милославского района.

В Рязанской области продолжаются мероприятия по профилактике распространения бешенства среди диких животных

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Трое охотников Милославского района добыли 20 тушек лисиц и сдали их на ветеринарную станцию, сообщает администрация района. Отмечается, что охоту на лисиц организовали, чтобы стабилизировать ситуацию по распространению бешенства среди диких животных и снизить плотность популяции лис.

Ветеринарные специалисты приняли убитых животных и оформили все необходимые документы.

Согласно закону «О денежном вознаграждении за добычу лисицы на территории Рязанской области», охотникам за каждую добытую лисицу полагается вознаграждение в размере 250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU