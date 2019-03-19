Обновленный «Сосновый бор» под Рязанью откроют через два года

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-19T16:42:24+03:00

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19 марта состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором губернатор Николай Любимов заявил, что наш регион может стать пилотным – социально-реабилитационный многопрофильный центр «Сосновый бор» станет первым в стране учреждением подобного рода.

Напомним, после разорения санатория имущество когда-то прекрасного лечебного учреждения растащили мародеры. Работникам не выплачивали зарплату, а сдвинулось все с мертвой точки, когда шум подняли СМИ: разбираться с собственниками начали правоохранительные органы. Тогда же областные власти решили перевести объект в собственность региона и сделать здесь крупный государственный реабилитационный центр.

Рязанское министерство труда и соцзащиты разработало концепцию будущего социально-оздоровительного центра, который планируют открыть в первом квартале 2021 года.

– Представленная концепция хорошо проработана и обеспечена источниками финансирования, – отметил на заседании кабмина Николай Любимов. – В Рязанской области, к сожалению, много людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно детей, которые нуждаются в специализированной помощи. Центр позволит повышать качество их жизни, укреплять их здоровье, формировать необходимые бытовые и социальные навыки. Главное теперь – не отставать от установленных сроков.

В «Сосновном бору» планируют сделать 4 стационарных отделения на 400 койко-мест. За год пройти бесплатную реабилитацию смогут 2,5 тысячи жителей региона. Здесь будут процедурные зоны для физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, предусмотрены занятия в бассейне. Условия планируют создать максимально приближенными к домашним, при этом дети смогут проходить реабилитацию вместе с родителями.

Помимо реабилитационных и оздоровительных услуг, людям окажут и психологическую помощь. Более того – и профориентационную – на базе центра профессионального обучения можно будет получить новую специальность с перспективой дальнейшего трудоустройства: в центре оборудуют столярные, гончарные, швейные мастерские, кабинеты по обучению навыкам создания сайтов, растениеводства, графического и ландшафтного дизайна и другие. Минимум половина рабочих мест в самом центре предназначены для инвалидов.

На ремонт и покупку оборудования нужны 700 млн. рублей. Их решили выделить из областного бюджета. Уже в этом году около 370 миллионов пойдут на проектирование и ремонт всех инженерных сетей, реконструкцию котельной, благоустройство территории будущего комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU