У Рязани впервые появился план развития городских окраин

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-19T16:27:59+03:00

Его обсудили на профильном комитете в гордуме и отправили на доработку

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19 марта на комитете по бюджету и налоговой политике гордумы и.о. заместителя главы горадминистрации Игорь Ковалев представил проект муниципальной программы «Развитие городских окраин города Рязани» на 2020-2024 годы.

Наибольшее количество вопросов проект, созданный впервые в новейшей истории областного центра, вызвал у депутатов Олега Шишова и Петра Пыленка. В частности, Шишов указал, что в программе нет части территорий, относящихся к этой категории – Дягилева и поселка Элеватор; не учтены результаты публичных слушаний и все нюансы развития территорий с ИЖС, которые превалируют на окраинах; не нашло в программе и отражение необходимости создания контейнерных площадок.

Петр Пыленок предложил программу «бюджетировать», т.е. сформировать на основании городского бюджета, и исполнить ее положения до 2021 года. На что Игорь Ковалев ответил:

- Сумма, выделяемая на эту программу, значительная, и выполнить ее в течение двух лет нереально.

В итоге члены комитета решили ознакомить с проектом программы развития городских окраин всех депутатов гордумы, которые должны представить свои предложения в течение недели. Сотрудники горадминистрации обязаны будут представить переработанный проект в установленный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU