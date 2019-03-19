В Рязани откроется новая документально-книжная выставка

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-19T16:02:38+03:00

Изменить размер текста: A A

20 марта в Рязанской областной библиотеке имени откроется документально-книжная выставка «Архивные документы в историко-культурном пространстве Рязанского края». Экспозиция объединила в себе уникальные документы из фондов Государственного архива Рязанской области (ГАРО) и библиотеки имени Горького.

– На выставке представлены бесценные экспонаты: метрические книги, ревизские сказки, духовные книги, послужные списки, дневниковые записи. В отдельный раздел выделены издательские проекты, подготовленные при активном участии сотрудников ГАРО, – говорится в сообщении пресс-служба библиотеки.

В числе прочих уникальных документов в витринах представлены метрические книги церквей Рязанского уезда. В метрической книге храма села Константиново за 1892 – 1897 годы имеется запись о рождении Сергея Есенина; духовные книги Николодворянской церкви рассказывают о связи знаменитого зодчего Матвея Казакова с Рязанской землей.

Особый колорит экспозиции придают архивные фотографии с видами помещений, в которых в разное время размещалась архивная служба Рязанской области.

Выставку представит заместитель директора Государственного архива Рязанской области, кандидат исторических наук Дмитрий Филиппов.

Торжественное открытие в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU