2019-03-19T16:13:42+03:00
Авто

На строительство частного путепровода в рязанском райцентре потратят более 450 млн рублей

В соответствии с инвестпроектом для жителей Ряжского района построят объездную дорогу, проезд по которой будет бесплатным
Александр РАДЫГИН
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В 2019 году в Ряжске планируют начать строительство частного путепровода общего пользования, сообщает администрация района. Инвесторы предложили проект взамен переездов 312 км и 314 км со строительством подъездной дороги до улицы Кольцова и объездной дороги для местных жителей.

Отмечается, что задачами данного инвестиционного проекта являются:

- создание устойчивой транспортной связи между районами города, независимо от интенсивности движения поездов;

- развитие улично-дорожной сети Ряжского района, перспективное освоение территории;

- создание 30 рабочих мест.

В соответствии с инвестиционным проектом для жителей Ряжского района построят объездную дорогу, проезд по которой будет бесплатным.

Сумма инвестиционного проекта по предварительным подсчетам составляет 457 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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