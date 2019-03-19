На строительство частного путепровода в рязанском райцентре потратят более 450 млн рублей
В 2019 году в Ряжске планируют начать строительство частного путепровода общего пользования, сообщает администрация района. Инвесторы предложили проект взамен переездов 312 км и 314 км со строительством подъездной дороги до улицы Кольцова и объездной дороги для местных жителей.
Отмечается, что задачами данного инвестиционного проекта являются:
- создание устойчивой транспортной связи между районами города, независимо от интенсивности движения поездов;
- развитие улично-дорожной сети Ряжского района, перспективное освоение территории;
- создание 30 рабочих мест.
В соответствии с инвестиционным проектом для жителей Ряжского района построят объездную дорогу, проезд по которой будет бесплатным.
Сумма инвестиционного проекта по предварительным подсчетам составляет 457 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU