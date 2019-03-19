Почта России доставит 300 тысяч ручек для Тотального диктанта

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-19T15:47:28+03:00

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Для проведения акции Тотальный диктант Почта России доставит 300 тысяч ручек в 526 населенных пунктов по всей стране, в том числе 660 ручек – в Рязань. Акция пройдет 13 апреля.

Более 800 посылок сформировано для отправки фирменных ручек координаторам проекта по всей России. Доставки в 367 городов, 53 поселка, 49 сел, 19 поселков городского типа, четыре деревни и одну станицу будут проходить в две волны. Доставить все успешно и вовремя второй год помогает Почта России, благодаря которой посылки Тотального диктанта суммарно преодолеют более 100 000 км.

– Самой отдаленной и труднодоступной точкой доставки на севере России станет поселок Белушья Губа на Новой Земле, на юге – дагестанский Избербаш, куда ручки повезут на почтовом поезде и автомобиле. Через Белоруссию и Литву пройдут почтовые вагоны, которые доставят посылки в самый западный город отправки – Светлогорск. В поселок Провидение у юго-восточного берега Чукотского полуострова, который станет самым восточным пунктом доставки, ручки прилетят внутренними авиалиниями, – сообщила пресс-служба Почты России.

Отправления пройдут через 200 объектов почтовой связи: 95 магистральных сортировочных узлов и 82 региональных почтамта.

Тотальный диктант пройдет 13 апреля, регистрация на площадки начнется за десять дней до акции – 3 апреля, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах.

ИСТОЧНИК KP.RU