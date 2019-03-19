Рязанский школьник ударил сверстника электрошокером и распылил перцовый баллончик

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-19T15:27:01+03:00

Прокуратура проводит проверку по этому факту

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В Сасово в местной школе №13 один ученик ударил другого электрошокером и распылил в помещении перцовый баллончик. Такая информация появилась в СМИ, а прокуратура, в свою очередь, организовала проверку по этому поводу.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа со ссылкой на первоисточник, инцидент произошел 18 марта. Мальчику, который орудовал «средствами самообороны», 14 лет.

Прокуроры проверят, как в учреждении исполняется законодательство об образовании, изучат документы, опросят должностных лиц, законных представителей участников конфликта и дадут юридическую оценку произошедшему.

- При наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU