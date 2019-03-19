В Рязанской области открылся новый детский сад

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-19T15:22:48+03:00

Поздравить сельчан с открытием детсада приехал заместитель председателя регионального правительства Виталий Артемов (второй слева.). По правую руку от него - руководитель СПК «Мир» Николай Игнатов.

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В селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района торжественно открыли новый детский сад, сообщает пресс-служба минсельхоза Рязанской области. Учреждение построили в прошлом году в рамках федеральной госпрограммы по развитию сельских территорий, а дети сюда начали ходить в конце зимы.

Детсад назвали «Колосок», его площадь – более 700 кв. метров. Рассчитан он на 35 детей, в числе этих мест 15 – для малышей в возрасте 2 месяцев до 3 лет. Пока сюда ходят 17 детей, но поступило еще 6 заявлений в ясельную группу. Кстати благодаря открытию детсада в селе появилось 5 новых рабочих мест.

Этот учреждение – один из объектов социальной инфраструктуры комплексной застройки, которую в Сергиевском Боровке ведет СПК «Мир». С 2017 года с помощью госпрограммы сельхозпредприятие уже построило для семей своих сотрудников 9 домов. К новому микрорайону подвели дорогу, газ и свет, сделали спортивную площадку.

Такие дома СПК «Мир» возвело для свои сотрудников в селе Студенки. Один дом для одной семьи.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Фото: Екатерина СМБАТЯН

В общей сложности государство направило на проект почти 80 млн. рублей: 45 миллионов поступили из федеральной казны, остальное – из областной. Вкладывается и само сельхозпредприятие.

В этом году в новом микрорайоне построят еще 9 домов. Принцип тот же – один дом для одной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU