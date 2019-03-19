Рязанское правительство делает ставку на развитие туристических стартапов

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-19T16:13:01+03:00

При этом акцент предлагают делать на медицинское, деловое, сельское и событийное направления

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18 марта в правительстве Рязанской области прошло заседание совета по развитию туризма. Его участники обсудили внедрение новых мер поддержки стартапов и проектов, связанных с созданием конкурентного турпродукта.

- Важно поддержать энтузиастов, предпринимателей, желающих реализовать креативные идеи в сфере туризма, который является драйвером развития территорий муниципальных образований, - цитирует губернатора Николая Любимова пресс-служба областного правительства.

Также глава региона подчеркнул, что особого внимания в плане дальнейшего развития, заслуживают такие направления как медицинский, деловой, сельский и событийный туризм. Для этого, по словам управленца, необходимо развивать инфраструктуру населенных пунктов, создавать «качественный контент» в интернете и вплотную заниматься стажировкой специалистов в сфере гостеприимства.

ИСТОЧНИК KP.RU