Рязанец взыскал с туристической фирмы около 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-19T14:21:45+03:00

Мужчина полностью оплатил все услуги по договору, но компания свои обязательства не исполнила

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В Железнодорожном районном суде рассмотрели дело по иску рязанца к ООО «Туристический центр» о взыскании возмещения убытков, неустойки, компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба райсуда.

В иске мужчина указал, что 19 января 2018 года между ним и ООО «Туристический центр» (ранее — ООО «Туристический центр «Остров сокровищ») был заключен договор. В соответствии документом, ответчик обязался предоставить истцу и двум сопровождающим его лицам услуги по бронированию и оплате туристического продукта. Истец же обязался оплатить данные услуги. Цена тура составила 173 700 рублей. При этом дата вылета была установлена — 14 августа 2018 года, а дата прибытия — 24 августа.

Мужчина полностью оплатил все услуги, но туристическая компания обязательства не исполнила.

Исследовав материалы дела, суд частично удовлетворил требования истца и вынес решение взыскать с ООО «Туристический центр»:

- деньги, оплаченные по договору в размере 142 004 рублей;

- неустойку за нарушение сроков оказания услуги в размере 104 220 рублей;

- компенсацию морального вреда в размере 3 тысячи рублей;

- штраф за неисполнение требований потребителя в размере 124 612 рублей.

Всего туркомпания должна заплатить рязанцу 373 836 рублей.

Кроме того, с ООО «Туристический центр» в доход бюджета Рязани взыскана госпошлина в размере 5 962 рублей.

В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в августе 2018 года прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против директора туристического центра «Остров сокровищ». Ему вменялось хищение денежных средств клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU