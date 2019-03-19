2019-03-19T14:32:32+03:00
Общество

В Рязани выбрали лучших кассиров КВЦ

Чествование приурочили ко Дню работников ЖКХ
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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18 марта в Рязани чествовали работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках их профессионального праздника были подведены итоги первого конкурса «Кассир года» среди работников КВЦ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Победителями в трех номинация стали: «Кассир года 2018» – Ольга Рыжова; «Кассир месяца» – Людмила Никитина; «Лучший кассир в категории «Работа с населением»» – Валерия Соснова.

- Одну из самых ответственных и сложных задач в КВЦ, бесспорно, выполняют те, кто работает непосредственно с населением – кассиры. Конкурс позволил оценить не только качество работы сотрудников, но и улучшить показатели работы предприятия в целом, – отметил и.о. заместителя главы администрации Игорь Ковалев.

Игорь Владимирович поздравил победителей и вручил им ценные подарки от администрации Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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