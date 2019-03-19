2019-03-19T13:42:43+03:00
Происшествия

Рязанец попытался дать взятку сотруднику полиции

Он хотел скрыть факт подделки документов, но не удалось
Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Скопина обратился к врио начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Скопинский». Мужчине исполнилось 45 лет, и потребовалась замена паспорта. Сотрудница полиции заметила, что в главном документе каждого человека штамп о регистрации на территории России подделан. О чем и сказала посетителю. А тот, недолго думая, предложил ей взятку.

Об этом врио начальника отдела по вопросам миграции сообщила в дежурную часть отдела полиции. Скопинский райсуд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч.3 ст. 291 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Но на основании ч.5 ст. 72 УК РФ с учетом срока содержания под стражей судья постановил смягчить наказание – осужденный обязан заплатить 25000 рублей. Приговор не вступил в законную силу - уточняет пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские власти провели опрос и выяснили, что взятки носят единичный характер
В Милославском районе трое рязанцев застрелили 20 лисиц и заработали денег
Обновленный «Сосновый бор» под Рязанью откроют через два года
У Рязани впервые появился план развития городских окраин
Рязанское правительство делает ставку на развитие туристических стартапов
В Рязани откроется новая документально-книжная выставка
На строительство частного путепровода в рязанском райцентре потратят более 450 млн рублей
Почта России доставит 300 тысяч ручек для Тотального диктанта
Рязанский школьник ударил сверстника электрошокером и распылил перцовый баллончик
В Рязанской области открылся новый детский сад
В Рязани выбрали лучших кассиров КВЦ
Рязанец взыскал с туристической фирмы около 400 тысяч рублей