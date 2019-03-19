Рязанец попытался дать взятку сотруднику полиции

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-19T13:42:43+03:00

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Житель Скопина обратился к врио начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Скопинский». Мужчине исполнилось 45 лет, и потребовалась замена паспорта. Сотрудница полиции заметила, что в главном документе каждого человека штамп о регистрации на территории России подделан. О чем и сказала посетителю. А тот, недолго думая, предложил ей взятку.

Об этом врио начальника отдела по вопросам миграции сообщила в дежурную часть отдела полиции. Скопинский райсуд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч.3 ст. 291 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Но на основании ч.5 ст. 72 УК РФ с учетом срока содержания под стражей судья постановил смягчить наказание – осужденный обязан заплатить 25000 рублей. Приговор не вступил в законную силу - уточняет пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU