Новый главный следователь области призывает рязанцев обращаться через группу ВКонтакте
Следственное управление Следственного комитета РФ по Рязанской области ведет собственную официальную страницу ВКонтакте. 19 марта пресс-служба ведомства сообщила, что через эту группу жители региона могут обратиться к руководителю областного следственного управления.
Напомним, в начале февраля ведомство возглавил Владимир Никешкин, который уже сделал ряд интересных заявлений о принципах своей работы.
Через ВКонтакте можно обращаться для проведения проверок, сообщать о преступлениях, задавать вопросы о ходе расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного управления.
– Люди могут направлять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, высказывать свое мнение о работе сотрудников регионального следственного управления, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию, – напоминает пресс-служба СУ.
Все сообщения обрабатывают следователи. Владимир Никешкин при этом имеет прямой доступ к странице, а также оперативно получает от подчиненных информацию о новых сообщениях.
Группа Следственного управления СК РФ по Рязанской области ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU