2019-03-19T13:34:58+03:00
Общество

Новый главный следователь области призывает рязанцев обращаться через группу ВКонтакте

Страница существует давно, однако теперь в ведомстве решили активизировать обратную связь
Мария БЛИНОВА
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Следственное управление Следственного комитета РФ по Рязанской области ведет собственную официальную страницу ВКонтакте. 19 марта пресс-служба ведомства сообщила, что через эту группу жители региона могут обратиться к руководителю областного следственного управления.

Напомним, в начале февраля ведомство возглавил Владимир Никешкин, который уже сделал ряд интересных заявлений о принципах своей работы.

Через ВКонтакте можно обращаться для проведения проверок, сообщать о преступлениях, задавать вопросы о ходе расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного управления.

– Люди могут направлять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, высказывать свое мнение о работе сотрудников регионального следственного управления, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию, – напоминает пресс-служба СУ.

Все сообщения обрабатывают следователи. Владимир Никешкин при этом имеет прямой доступ к странице, а также оперативно получает от подчиненных информацию о новых сообщениях.

Группа Следственного управления СК РФ по Рязанской области ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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