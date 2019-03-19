В школах Рязанской области детей кормили с нарушениями санитарных норм

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-19T13:03:17+03:00

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Прокуратура пресекла нарушения при организации питания детей в школах Спасского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что во всех проверенных школах фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню. В нескольких образовательных учреждениях у работников пищеблоков в личных медицинских книжках отсутствуют данные о прививках, просрочен срок очередной вакцинации против дифтерии.

Кроме того, по данным надзорного органа, в одной из школ в меню присутствовало блюдо с тушенкой из мяса птицы, а в другой — не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность на куриный фарш.

Также проверка установила, что в школьном меню присутствовали «макароны с мясным фаршем», использование которых в соответствии с санитарными правилами не допускается.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура в адрес начальника управления и образования молодежной политики администрации Спасского района внесла два представления. По результатам его рассмотрения шесть лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, шесть директоров школ оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU