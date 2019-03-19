Рязанец незаконно хранил дома целый арсенал оружия
В рамках межведомственного взаимодействия сотрудники шацкого отдела полиции и офицеры регионального управления ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Шацкого района. Ему инкриминируется незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
Шатчанин подозревается в том, что он приобрел и хранил пять единиц огнестрельного оружия и несколько десятков боевых патронов. К тому же он самостоятельно мастерил взрывные устройства – так считают правоохранители. В отношении приверженца столь необычного хобби возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU