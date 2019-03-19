2019-03-19T12:36:46+03:00
Происшествия

Под Рязанью женщина на Toyota врезалась в дерево, машина сгорела

ДТП произошло недалеко от коттеджного поселка Новое Семкино
Александр РАДЫГИН
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Вечером 14 марта недалеко от поворота на коттеджный поселок Новое Семкино произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает администрация Рязанского района.

По предварительным данным, женщина за рулем кроссовера Toyota RAV4 не справилась с управлением и врезалась на скорости в дерево.

В результате ДТП машина вспыхнула и сгорела. Женщине медицинскую помощь оказали на месте происшествия. От госпитализации она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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