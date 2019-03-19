Под Рязанью женщина на Toyota врезалась в дерево, машина сгорела
ДТП произошло недалеко от коттеджного поселка Новое Семкино
Изменить размер текста:
Вечером 14 марта недалеко от поворота на коттеджный поселок Новое Семкино произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает администрация Рязанского района.
По предварительным данным, женщина за рулем кроссовера Toyota RAV4 не справилась с управлением и врезалась на скорости в дерево.
В результате ДТП машина вспыхнула и сгорела. Женщине медицинскую помощь оказали на месте происшествия. От госпитализации она отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU