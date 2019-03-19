В Рязани пройдет необычный для антрепризы спектакль с участием Алферовой и Соколова

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-19T12:32:00+03:00

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В понедельник, 25 марта, в рязанской филармонии состоится спектакль «За закрытой дверью» – с участием Ирины Алферовой и Андрея Соколова.

Это крайне необычная для отечественной антрепризной сцены постановка – одна из наиболее концептуальных пьес Жана Поля Сартра. Именно в этом произведении писатель-философ высказал мысль: «Ад – это другие люди».

В просторную комнату с тремя лежаками и мягкими стенами по очереди входят нервный молодой человек и две встревоженные дамы. Выясняется, что они – грешники, причем уже умершие: трус, расстрелянный за дезертирство, и две убийцы. Сейчас они попали то ли в ад, то ли в чистилище и, запертые вместе, начинают себя вести как пауки в банке: то норовят заняться любовью, то грызутся до драки. И непрерывно спорят. Блистательные актеры Алферова и Соколов открывают неизвестные широкой публике грани своего таланта – ведь они редко играют отрицательные роли.

Начало в 19.00. Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU