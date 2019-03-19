Появилось видео утреннего ДТП на Московском шоссе Рязани

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-19T12:02:50+03:00

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Днем во вторник, 19 марта, в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте опубликовано видео ДТП, случившегося ранним утром того же дня. Напомним, авария произошла около «Барса на Московском».

Opel, за рулем которого был 23-летний рязанец, выезжал на Московское шоссе со стороны автозаправки. Не пропустив Renault, ехавший со стороны центра города, Opel снес эту иномарку – машина отлетела аж на противоположную сторону дороги, снеся ограждение и вылетев на несколько метров за него. У автомобиля при этом еще и оторвалось колесо.

Судя по видеозаписи, Opel двигался на запрещающий сигнал светофора. В аварии, напомним, пострадали два человека. Проводится проверка.

ДТП Рязань Московское шоссе ..

ИСТОЧНИК KP.RU