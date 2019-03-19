Около 30 улиц Рязани в среду останутся без электричества

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-19T11:39:10+03:00

Жители Дягилева проведут без света несколько часов

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20 марта в Дягилеве отключат от электроснабжения около тридцати улиц, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По данным управления, причина отключения — работы на воздушной линии.

В среду с 10:00 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Шаповская, дома с 1 по 88;

- улица Хиринская, дома с 1 по 26а;

- улица Коняева, дома с 1 по 59, дома с 4 по 30, д. 52, д. 54;

- улица Дашковская, дома с 1 по 54;

- улица Дягилевская, д. 78, д. с 32 по 64 (четная сторона), д. 82, д. 84;

- улица Березняковская, дома с 2 по 70 (четная сторона), дома с 3 по 33 (нечетная сторона);

- улица Почтовая, дома с 1 по 66;

- улица 1-й проезд Коняева, дома с 2 по 11;

- улица 2-й проезд Коняева, дома с 1 по 32;

- улица 3-й проезд Коняева, дома с 1по 32;

- улица 4-й проезд Коняева, дома с 1 по 27;

- улица 5-й проезд Коняева, дома с 1 по 23;

- улица Центральная, дома с 1 по 64;

- улица 1-й Центральный проезд, дома с 1 по 27;

- улица 2-й Центральный проезд, дома с 1 по 20;

- улица 3-й Центральный проезд — полностью;

- улица 4-й Центральный проезд — полностью;

- улица Московское шоссе, д. 83, д. 85;

- улица 1-й Дягилевский проезд — полностью;

- улица 2-й Дягилевский проезд — полностью;

- улица 3-й Дягилевский проезд — полностью;

- улица 4-й Дягилевский проезд — полностью;

- улица 5-й Дягилевский проезд — полностью;

- 1-й Почтовый проезд, дома с 3 по 19 (нечетная сторона), дома с 4 по 42 (четная сторона);

- улица 2-й Почтовый проезд, дома с 1 по11;

- улица Овражная, д. 126;

- улица Мушковатовская, дома с 1 по 21.

ИСТОЧНИК KP.RU