Алкогольный магазин рязанской компании закрыли в Воронеже

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-19T11:41:12+03:00

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Суд в Воронеже принял решение о приостановке на 60 суток деятельности магазина рязанской компании, торгующей алкоголем и продуктами питания. При проверке санитарными врачами в магазине были выявлены нарушения хранения продуктов, которые создают «риск пищевых отравлений» и способствуют «обитанию и расселению насекомых».

Магазины этой рязанской компании открывались не только в нашем регионе, но и в Москве, Московской области (Люберцы, Жуковский, Фрязино, Подольск, Можайск, Сергиев Посад и другие города), а также в Калужской, Владимирской, Ярославской, Липецкой, Воронежской, Курской, Оренбургской и других областях. Два месяца назад ей же был проигран судебный процесс Московскому областному УФАС, выступавшему с обвинениями в нарушениях при продаже табачной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU