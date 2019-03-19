В аварии на Московском шоссе в Рязани пострадали два человека

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-19T11:35:02+03:00

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19 марта в 6.15 на Московском шоссе в Рязани случилась авария с участием автомобилей Renault и Opel. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, в результате ДТП пострадали два человека.

По предварительной информации, Opel под управлением 23-летнего горожанина на перекрестке возле ТД «Барс» столкнулся с Renault, за рулем которого был 47-летний рязанец.

В результате травмы получили водитель Renault и его 37-летний пассажир. Другие обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU