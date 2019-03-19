В ДТП на М5 в Рязани погиб один человек и пострадали четверо

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-19T11:37:29+03:00

По предварительной информации, «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai [фото]

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19 марта в аварии на 186 километре трассы М5 в Рязани один человек погиб и четверо пострадали. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительной информации, 32-летний житель Саратовской области на автомобиле «Лада Веста» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Starex 34-летнего москвича.

В результате 37-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя, еще один пассажир «Лады» 30 лет и пассажир Hyundai 24 лет доставлены в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГУ МЧС по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU