В ДТП на М5 в Рязани погиб один человек и пострадали четверо
19 марта в аварии на 186 километре трассы М5 в Рязани один человек погиб и четверо пострадали. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По предварительной информации, 32-летний житель Саратовской области на автомобиле «Лада Веста» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Starex 34-летнего москвича.
В результате 37-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя, еще один пассажир «Лады» 30 лет и пассажир Hyundai 24 лет доставлены в больницу.
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
Фотографии предоставлены пресс-службой ГУ МЧС по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU