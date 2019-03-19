Целый месяц рязанец избивал престарелую мать, пока та не умерла

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-19T11:02:09+03:00

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и передал материалы в суд

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Следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя поселка Сотницыно, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что вечером 21 декабря 2018 года в своем доме обнаружено тело 80-летней женщины с телесными повреждениями.

Вскоре был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 57-летний сын погибшей женщины. На первоначальном этапе мужчина не признавал себя виновным и выдвигал различные версии произошедшего.

В дальнейшем было установлено, что в течение декабря 2018 года пьяный мужчина неоднократно избивал мать.

«В результате совокупности полученных телесных повреждений потерпевшая через некоторое время скончалась», — говорится в сообщении.

Следствие показало, что во время побоев женщина не обращалась за помощью ни к медикам, ни в правоохранительные органы. Вместе с тем, о сложившейся ситуации знали их соседи, которые считали происходящее внутрисемейным делом.

Для устранения причин и условий, которые способствовали совершению преступления, Следственный комитет внес представление в адрес руководства отдела полиции.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU