Целый месяц рязанец избивал престарелую мать, пока та не умерла
Следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя поселка Сотницыно, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что вечером 21 декабря 2018 года в своем доме обнаружено тело 80-летней женщины с телесными повреждениями.
Вскоре был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 57-летний сын погибшей женщины. На первоначальном этапе мужчина не признавал себя виновным и выдвигал различные версии произошедшего.
В дальнейшем было установлено, что в течение декабря 2018 года пьяный мужчина неоднократно избивал мать.
«В результате совокупности полученных телесных повреждений потерпевшая через некоторое время скончалась», — говорится в сообщении.
Следствие показало, что во время побоев женщина не обращалась за помощью ни к медикам, ни в правоохранительные органы. Вместе с тем, о сложившейся ситуации знали их соседи, которые считали происходящее внутрисемейным делом.
Для устранения причин и условий, которые способствовали совершению преступления, Следственный комитет внес представление в адрес руководства отдела полиции.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU