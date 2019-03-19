2019-03-19T11:29:09+03:00
Недвижимость

Прокуратура взялась за одну из УК Рязани

Надзорный орган требует немедленного устранения нарушений
Константин МОГИЛИН
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Прокуратура Советского района Рязани, отреагировав на обращение горожан по поводу холода в квартирах, провела проверку подачи тепла в многоэтажку - это дом №102 на улице Горького.

- В результате ревизии, проведенной Государственной жилищной инспекцией, выявлен факт ненормативного предоставления коммунальной услуги «отопление» жителям дома. Нарушение заключалось в том, что прогрев батарей в отдельных угловых квартирах был недостаточным - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, несмотря на это управляющая компания ООО «ЖЭУ №20» не предприняла никаких мер по исправлению ситуации. В итоге руководителю организации Наталии Гурской внесено представление.

В нем прокуратура требует незамедлительно устранить нарушение закона и наказать виновных лиц в дисциплинарном порядке. Если же руководство управляющей организации этого не сделает, то его ждет более суровая мера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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