Банк России отозвал свою лицензию у рязанского финучреждения

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-19T10:51:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк России объявил об отзыве лицензии у рязанской страховой компании «Русская корона».

Компания появилась в 1994 году в Москве и занималась страхованием немногочисленных в те годы туристов, выезжавших за границу. Позднее она была зарегистрирована в Рязани на проезде Машиностроителей в доме 4а. Второй ее офис находился на улице Горького, 50. В России в 2018 году работало чуть более 200 страховых компаний, «Русская корона» по объему операций занимала приблизительно 150 место.

«Русской короне» удалось пережить кризисы 1998, 2008 и 2015 годов, но в марте 2019 года компания сама приняла решение о сдаче своих лицензий.

ИСТОЧНИК KP.RU