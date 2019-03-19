Лучшим следователем рязанской глубинки признана женщина

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-19T10:48:44+03:00

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В следственном управлении СК России по Рязанской области завершился первый этап конкурса на звание «Лучший сотрудник Следственного комитета РФ».

Оценивали работу за 2018 год. Критериями при отборе служили количество и категории уголовных дел, результативность этой работы – то есть итог по рассмотрению в суде, работа с населением, профилактика и другие.

В номинации «Лучший следователь межрайонных следственных отделов» первое место присудили старшему следователю из Скопинского отдела – лейтенанту юстиции Татьяне Фоломеевой.

В расследовании особо важных дел лучшим признан майор юстиции Юрий Киселев – он работает в следственном управлении.

Среди следователей-криминалистов победил подполковник юстиции Иван Трибунько из отдела криминалистики следственного управления.

В номинации «Лучший руководитель межрайонных следственных отделов» первое место завоевал подполковник юстиции Александр Дурнов, возглавляющий Московский межрайонный отдел Рязани.

Подполковник юстиции Александр Логинов из следственного управления признан лучшим в процессуальном контроле.

Теперь победители, каждый в своей номинации, примут участие уже во всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Следственном комитете РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU