У найденного в Рязани в мусорном баке младенца температура была ниже смертельной

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-19T10:36:06+03:00

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Температура тела младенца, найденного в мусорном баке на улице Станкозаводской в Рязани, была 24 градуса, хотя пороговым значением для смертельного переохлаждения считаются 26 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Как уже сообщалось, мальчик, которого назвали Иваном, уже пошел на поправку, хотя при госпитализации у специалистов были серьезные опасения за его жизнь. Помимо последствий переохлаждения у маленького пациента диагностировали легочное кровотечение.

- Ему пришлось преодолеть очень тяжелые этапы в реанимации, - отметила главврач перинатального центра Ирина Девятова.

Признаком положительной динамики стало проявление сосательного рефлекса:

- Когда малыш начал самостоятельно сосать молочную смесь, это стало одним из показателей для перевода его из реанимации. Зная всю тяжесть состояния, из которого он выкарабкался, можно сказать, что он герой, молодец и умница, - цитирует минздрав Ирину Борисову, завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей.

Ваня прибавил почти 300 граммов и теперь весит 3 килограмма. Медики надеются, что он не только полностью выздоровеет, но и попадет в хорошую семью.

Фото: vk.com/minzdravro

ИСТОЧНИК KP.RU